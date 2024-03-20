Глава МОК пожаловался на "крайне агрессивную" реакцию россиян после ограничений на Олимпиаде
Россияне крайне агрессивно отреагировали на запрет для спортсменов из РФ участвовать в церемонии открытия Олимпиады в Париже.
Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Реакция россиян
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, реагируя на запрет для российских спортсменов участвовать в церемонии открытия Олимпиады, заявил, что "это разрушает идеи олимпизма".
При этом политические комментаторы в России начали связывать немецкую национальность Баха и упоминать Холокост в сообщениях в социальных сетях.
Реакция Баха и МОК
"Из России поступает все больше цитат, которые крайне агрессивны и некоторые из них очень личные", - заявил Бах
В свою очередь представитель МОК Марк Адамс сказал, что сегодня из России прозвучало "несколько очень агрессивных заявлений".
"Один комментарий выходит за рамки этого. Связывать главу МОК, его национальность и Холокост - это неприемлемо и достигает нового уровня", - добавил он.
Запрет для россиян
Напомним, вчера, 19 марта, исполнительный совет Международного олимпийского комитета согласовал ряд условий проведения Олимпиады в Париже.
В частности, белорусским и российским спортсменам запретили участвовать в параде делегаций во время церемонии открытия Олимпиады.
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