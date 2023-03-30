Глава МОК рассказал, когда комитет рассмотрит участие россиян в Олимпийских играх-2024

Решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято не раньше чем за год до начала соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента МОК Томаса Баха во время пресс-конференции .

"Решение об участии спортсменов из России и Беларуси будет определенно принято после того, как до Олимпийских игр останется год", - сказал Бах.

Он также отметил, что Международный олимпийский комитет попросил военных экспертов установить критерии определения спортсменов, состоящих на службе в военных структурах РФ.

"Как мы и обозначили в своих рекомендациях, будем следить за их исполнением, это сложный вопрос. И сегодня Ассоциация международных федераций летних олимпийских видов спорта подтвердила, что она готова помогать и координировать работу с международными федерациями, чтобы все было сделано должным образом. Мы же будем следить за ситуацией, после этого примем решение", - добавил президент МОК.

Отметим, что Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.