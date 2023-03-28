Глава Міжнародного союзу біатлоністів оцінив імовірність повернення Росії

Шведський функціонер під час відвідин України запевнив, що повернення РФ і Білорусі на міжнародну арену прямо залежить від продовження війни. На цей момент Міжнародний союз біатлоністів навіть не розглядає можливості відновлення прав російських і білоруських спортсменів.

"Все залежить від того, як зміниться ситуація тут із війною. Є рішення конгресу дотримуватися відсторонення, допоки ситуація не зміниться. Питання про повернення ми навіть не розглядаємо зараз. Зараз із ними є неофіційні контакти. Це природньо, що вони хочуть повернутися", – пояснив Далін.

Керівна організація світового біатлону стала послідовним прихильником ідеї про заборону атлетам із РФ і Білорусі змагатися на міжнародному рівні в умовах агресії проти України. У вересні тотальна більшість членів союзу підтримала відсторонення обох країн до кінця війни. Тамтешні біатлоністи змагаються між собою у т. зв. Кубку Співдружності.

Раніше УЄФА зібрався розглянути заклик групи депутатів Європарламенту щодо дискваліфікації Білорусі з відбору до Євро-2024. На відміну від Росії, білоруська збірна стартувала в кваліфікації до континентальної першості. Єдиним обмеженням для неї залишається проведення домашніх матчів на нейтральних полях.