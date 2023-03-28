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Глава Международного союза биатлонистов оценил вероятность возвращения России

Фото: Российские и белорусские биатлонисты могут соперничать только между собой (t.me/russianbiathlon)
Автор: Антон Федорцив

Вопроса относительно возвращения белорусских и российских спортсменов в мировой биатлон в повестке дня Международного союза биатлонистов в данный момент нет.

Об этом заявил президент организации Олле Далин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

Шведский функционер во время посещения Украины заверил, что возвращение РФ и Беларуси на международную арену напрямую зависит от продолжения войны. В настоящее время Международный союз биатлонистов даже не рассматривает возможности восстановления прав российских и белорусских спортсменов.

"Все зависит от того, как изменится ситуация здесь с войной. Есть решение конгресса придерживаться отстранения, пока ситуация не изменится. Вопрос о возвращении мы даже не рассматриваем сейчас. Сейчас с ними есть неофициальные контакты. Это естественно, что они хотят вернуться", – объяснил Далин.

Руководящая организация мирового биатлона стала последовательным сторонником идеи о запрете атлетам из РФ и Беларуси соревноваться на международном уровне в условиях агрессии против Украины. В сентябре тотальное большинство членов союза поддержало бессрочное отстранение обеих стран. Местные биатлонисты соревнуются между собой в т. н. Кубка Содружества.

Ранее УЕФА собрался рассмотреть призыв группы депутатов Европарламента по дисквалификации Беларуси из отбора к Евро-2024. В отличие от России, белорусская сборная стартовала в квалификации перед континентальным первенством. Единственным ограничением для нее остается проведение домашних матчей на нейтральных полях.

К слову, ранее МОК придумал план с одновременными допусками и ограничениями для спортсменов из России и Беларуси.

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