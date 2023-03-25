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УЄФА відреагував на заклик Європарламенту відлучити Білорусь від футболу

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Ньйон, Субота 25 березня 2023 10:12
УЄФА відреагував на заклик Європарламенту відлучити Білорусь від футболу Фото: Збірна Білорусі 25 березня розпочне відбір до Євро-2024 (facebook.com/belarusff)
Автор: Антон Федорців

Обговорити відсторонення білоруських команд від виступів на міжнародній арені вирішив Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sportschau.

Президент організації Александер Чеферін винесе питання щодо майбутнього збірних і клубів Білорусі на найближче засідання виконкому УЄФА. Функціонер анонсував обговорення у листах до понад сотні європарламентарів.

У середині березня велика група депутатів Європарламенту звернулася до Чеферіна зі зверненням про неприпустимість участі білоруських команд у кваліфікації до Євро-2024. На думку політиків, подальші виступи збірної Білорусі та місцевих клубів під егідою УЄФА обов'язково буде використаний тамтешніми пропагандистами для відбілювання режиму.

Засідання виконкому УЄФА відбудеться 4 квітня у Лісабоні. Наступного ж дня відбудеться конгрес організації. На відміну від Росії, збірна Білорусі восени взяла участь у жеребкування відбору до чемпіонату Європи.

Поки на Білорусь не накладені обмеження, національна команда стартуватиме в кваліфікації до Євро-2024. Зокрема, 25 березня білоруси зустрінуться зі Швейцарією, а 28 березня гратимуть проти Румунії. Єдине обмеження – проведення домашніх матчів на нейтральних полях.

До слова, раніше зібрали головні факти про старт кваліфікації до Євро-2024.

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