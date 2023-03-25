УЄФА відреагував на заклик Європарламенту відлучити Білорусь від футболу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sportschau .

Президент організації Александер Чеферін винесе питання щодо майбутнього збірних і клубів Білорусі на найближче засідання виконкому УЄФА. Функціонер анонсував обговорення у листах до понад сотні європарламентарів.

У середині березня велика група депутатів Європарламенту звернулася до Чеферіна зі зверненням про неприпустимість участі білоруських команд у кваліфікації до Євро-2024. На думку політиків, подальші виступи збірної Білорусі та місцевих клубів під егідою УЄФА обов'язково буде використаний тамтешніми пропагандистами для відбілювання режиму.

Засідання виконкому УЄФА відбудеться 4 квітня у Лісабоні. Наступного ж дня відбудеться конгрес організації. На відміну від Росії, збірна Білорусі восени взяла участь у жеребкування відбору до чемпіонату Європи.

Поки на Білорусь не накладені обмеження, національна команда стартуватиме в кваліфікації до Євро-2024. Зокрема, 25 березня білоруси зустрінуться зі Швейцарією, а 28 березня гратимуть проти Румунії. Єдине обмеження – проведення домашніх матчів на нейтральних полях.