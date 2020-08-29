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Глава Минздрава Молдовы заболела коронавирусом

Суббота 29 августа 2020 17:48
Глава Минздрава Молдовы заболела коронавирусом
Фото: Виорика Думбрэвяну (facebook.com/DumbraveanuViorica)
Автор: Андрей Козловский

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Виорика Думбрэвяну заболела коронавирусом. Она выразила надежду на то, что хорошо перенесет болезнь.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"На данный момент я борюсь с болезнью. Не как министр, а как пациент, у которого положительный результат на COVID-19", - сказала Думбрэвяну.

Она также подчеркнула, что следит за лечением, прописанным врачами. Думбрэвяну также поблагодарила коллег из медицинской системы.

Отметим, в Молдове, по последним данным, зарегистрировано 35 904 случаев заражения COVID-19. При этом, 24 777 человека уже вылечились, а 981 скончался.

Напомним, вице-премьер-министр Молдовы по реинтеграции Кристина Лесник заразилась коронавирусом.

Кроме того, олимпийский чемпион Усейн Болт заболел коронавирусом.

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