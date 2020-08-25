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Олимпийский чемпион Усейн Болт заболел коронавирусом

Ямайка, Вторник 25 августа 2020 20:16
Олимпийский чемпион Усейн Болт заболел коронавирусом
Фото: Усейн Болт (Goal.com)
Автор: Максим Зайченко

Вчера спортсмен самовольно поместил себя на карантин

Министр здравоохранения Ямайки Кристофер Туфтон заявил, что у восьмикратного олимпийского чемпиона по легкой атлетике Усейна Болта положительный результат теста на коронавирус. Сам Болт заявляет, что у него нет симптомов.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Министр сказал, что Болт знал о результатах, и его недавние контакты отслеживались.

"Сейчас общеизвестно, что тест Болта дал положительный результат. Как мне сообщили власти, он был официально уведомлен", - сказал Тафтон.

В понедельник Болт заявил в социальных сетях, что ожидает результатов теста на коронавирус и в качестве меры предосторожности помещает себя на карантин.

"Всем доброе утро. Просто просыпаюсь. Как и все, проверил социальные сети и увидел, что в соцсетях написано, что я заражен COVID-19. Я сделал тест в субботу, потому что я работаю. Я пытаюсь быть ответственным, поэтому я останусь дома и останусь здесь для своих друзей", - сообщил Болт.

Спортсмен добавил, что у него нет симптомов.

Напомним, ранее стало известно, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заболела коронавирусом; ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

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