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Глава МОЗ Молдови захворіла на коронавірус

Субота 29 серпня 2020 17:48
Глава МОЗ Молдови захворіла на коронавірус
Фото: Віоріка Думбрэвяну (facebook.com/DumbraveanuViorica)
Автор: Андрій Козловський

Міністр охорони здоров'я, праці та соціального захисту Молдови Віоріка Думбревяну захворіла на коронавірус. Вона висловила надію на те, що добре перенесе хворобу.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"На даний момент я борюся з хворобою. Не як міністр, а як пацієнт, у якого позитивний результат на COVID-19", - сказала Думбрэвяну.

Вона також підкреслила, що стежить за лікуванням, виписаними лікарями. Думбревяну також подякувала колегам з медичної системи.

Відзначимо, в Молдові, за останніми даними, зареєстровано 35 904 випадків зараження COVID-19. При цьому, 24 777 людини вже вилікувалися, а 981 помер.

Нагадаємо, вице-премьер-міністр Молдови з реінтеграції Христина Лесник заразилася коронавірусом.

Крім того, олімпійський чемпіон Усейн Болт захворів на коронавірус.

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