Глава МОЗ Молдови захворіла на коронавірус

Фото: Віоріка Думбрэвяну (facebook.com/DumbraveanuViorica)

Міністр охорони здоров'я, праці та соціального захисту Молдови Віоріка Думбревяну захворіла на коронавірус. Вона висловила надію на те, що добре перенесе хворобу.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"На даний момент я борюся з хворобою. Не як міністр, а як пацієнт, у якого позитивний результат на COVID-19", - сказала Думбрэвяну.

Вона також підкреслила, що стежить за лікуванням, виписаними лікарями. Думбревяну також подякувала колегам з медичної системи.

Відзначимо, в Молдові, за останніми даними, зареєстровано 35 904 випадків зараження COVID-19. При цьому, 24 777 людини вже вилікувалися, а 981 помер.

Нагадаємо, вице-премьер-міністр Молдови з реінтеграції Христина Лесник заразилася коронавірусом.

Крім того, олімпійський чемпіон Усейн Болт захворів на коронавірус.