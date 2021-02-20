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Глава Минздрава Аргентины ушел в отставку из-за внеочередных COVID-прививок

Новина українською → Буэнос-Айрес, Суббота 20 февраля 2021 10:29
Глава Минздрава Аргентины ушел в отставку из-за внеочередных COVID-прививок Фото: Хинес Гонсалес Гарсиа с медиками flickr.com/fotosvarela)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Аргентины Хинес Гонсалес Гарсиа объявил о своей отставке с должности. Причиной такого шага стал скандал вокруг внеочередной вакцинации чиновников от коронавируса.

О своем решении глава Минздрава объявил в Twitter.

"В ответ на вашу просьбу я подаю в отставку с должности министра здравоохранения", - говорится в письме Гарсии, адресованном президенту Аргентины.

Именно президент Аргентины Альберто Фернандес попросил Гарсию подать в отставку с поста главы Минздрава после того, как в стране разгорелся скандал из-за внеочередной вакцинации приближенных к правительству лиц.

Руководить министерством после отставки Гарсии будет его первый заместитель Карлу Виссоти.

Скандал разгорелся после того, как журналист Орасио Вербитски в эфире радиостанции El Destape рассказал, что благодаря "своему давнему товарищу Хинесу" вне очереди получил прививку от коронавируса. СМИ выяснили, что прививку вне очереди также получили несколько парламентариев и чиновников.

Напомним, в конце декабря Аргентина начала вакцинацию своего населения от коронавируса. Прививают аргентинцев российской вакциной.

Также РБК-Украина рассказывало, что в Аргентине испортились сотни доз российской COVID-вакцины.

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