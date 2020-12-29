В Аргентине начали прививать людей российской COVID-вакциной

Фото: вакцина (РБК-Украина)

Сегодня, 29 декабря, в Аргентине стартовала вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Она будет проходить синхронно у всех девяти провинциях страны.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается, на первом этапе власть будет вакцинировать, преимущественно, медиков. Кроме того, одними из первых прививки сделали губернатор провинции Буэнос-Айрес Аксель Кисильоф и министр здравоохранения провинции Николас Креплак.

Отмечается, что больше всего доз из первой партии - 123 тысячи - получила провинция Буэнос-Айрес. Всего Россия поставит Аргентине 10 миллионов доз своей вакцины "Спутник V". Первые 300 тысяч доз привезли 24 декабря.

Напомним, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия получила шесть тысяч доз российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Также ранее Министерство здравоохранения Беларуси объявило о начале вакцинации населения вакциной "Спутник V".

При этом во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока рано говорить о том, что российскую вакцину от коронавируса можно использовать по всему миру.