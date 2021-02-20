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Глава МОЗ Аргентини пішов у відставку через позачергові COVID-щеплення

Новость на русском → Буенос-Айрес, Субота 20 лютого 2021 10:29
Глава МОЗ Аргентини пішов у відставку через позачергові COVID-щеплення Фото: Хінес Гонсалес Гарсія з медиками (flickr.com/fotosvarela)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Аргентини Хінес Гонсалес Гарсія оголосив про свою відставку з посади. Причиною такого кроку став скандал довкола позачергової вакцинації чиновників від коронавірусу.

Про своє рішення глава МОЗу оголосив у Twitter.

"У відповідь на ваше прохання я подаю у відставку з посади міністра охорони здоров'я", - йдеться в листі Гарсії, адресованому президенту Аргентини.

Саме президент Аргентини Альберто Фернандес попросив Гарсію подати у відставку з посади очільника МОЗу після того, як в країні розгорівся скандал через позачергову вакцинацію наближених до уряду осіб.

Керувати міністерством після відставки Гарсії буде його перший заступник Карлу Віссоті.

Скандал розгорівся після того, як журналіст Орасіо Вербітскі в ефірі радіостанції El Destape розповів, що завдяки "своєму давньому товаришу Хінесу" позачергово отримав щеплення від коронавірусу. ЗМІ з'ясували, що щеплення поза чергою також отримали декілька парламентарів та урядовців.

Нагадаємо, наприкінці грудня Аргентина почала вакцинацію свого населення від коронавірусу. Щеплюють аргентинців російською вакциною.

Також РБК-Україна розповідало, що в Аргентині зіпсувались сотні доз російської COVID-вакцини.

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