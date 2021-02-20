Глава МОЗ Аргентини пішов у відставку через позачергові COVID-щеплення

Міністр охорони здоров'я Аргентини Хінес Гонсалес Гарсія оголосив про свою відставку з посади. Причиною такого кроку став скандал довкола позачергової вакцинації чиновників від коронавірусу.

Про своє рішення глава МОЗу оголосив у Twitter .

"У відповідь на ваше прохання я подаю у відставку з посади міністра охорони здоров'я", - йдеться в листі Гарсії, адресованому президенту Аргентини.

Саме президент Аргентини Альберто Фернандес попросив Гарсію подати у відставку з посади очільника МОЗу після того, як в країні розгорівся скандал через позачергову вакцинацію наближених до уряду осіб.

Керувати міністерством після відставки Гарсії буде його перший заступник Карлу Віссоті.

Скандал розгорівся після того, як журналіст Орасіо Вербітскі в ефірі радіостанції El Destape розповів, що завдяки "своєму давньому товаришу Хінесу" позачергово отримав щеплення від коронавірусу. ЗМІ з'ясували, що щеплення поза чергою також отримали декілька парламентарів та урядовців.