Глава Минюста рассказал, как в Украине собираются регулировать деятельность коллекторов

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, как в Украине собираются регулировать деятельность коллекторов. По его словам, они прибегают к неэтичным методам при взыскании долгов.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

На вопрос, знает ли министр, что коллекторы в Украине часто "занимаются террором" в попытках взыскать долги, Малюська ответил:

"Безусловно. Это как раз их незаконная часть. Профессия коллектора требует регулирования. Мы поддерживаем законопроект, который есть в Раде, он даже был принят в первом чтении. Надо регулировать и вводить их (коллекторов, - ред.) в рамку. Неплохо то, что они бегают долги взимают. Плохо, что они делают это крайне не этично с нарушением каких-либо разумных правил".

Как писало РБК-Украина, в декабре прошлого года парламент принял соответствующий законопроект № 2133 "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности" за основу, его поддержали 309 парламентариев.

Позже НАПК выявило коррупционные риски в этом законе.

Напомним, ранее НБУ дал разъяснение о правомерности действий коллекторов, которые помогают получить от должников непогашенные кредиты. В НБУ также пояснили, как защитить себя в случае угроз или навязчивых звонков