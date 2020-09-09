Как защититься от угроз коллекторов: НБУ дал советы

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Национальный банк Украины дал разъяснение о правомерности действий коллекторов, которые помогают получить от должников непогашенные кредиты. В НБУ также пояснили, как защитить себя в случае угроз или навязчивых звонков.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, НБУ получил 535 жалоб граждан на действия коллекторов в июле 2020 года. Две главные проблемы, с которыми сталкиваются клиенты: коллекторы звонят должнику с угрозами и коллекторы контактируют с родственниками или соседями должника, которые не имеют никакого отношения к кредиту.

По данным НБУ, такие ситуации случаются, поскольку, давая кредит, финансовая компания обычно просит заемщика дать телефон родственника, коллеги или друга. Вместе с тем учреждение не подписывает с ними никаких документов о поручительстве и может даже не проверять подлинность контактов. Взамен компания рассчитывает, что в случае просрочки кредита его удастся взыскать с помощью коллекторов.

"Если вам поступают звонки или письма о кредите, который вы не брали и по которому не выступали поручителем, можно говорить о нарушении закона Украины "О защите персональных данных". Номер телефона человека и его домашний адрес - это конфиденциальные данные. Финансовая компания и коллектор не имеют права на их обработку без согласия владельца", - говорится в сообщении НБУ.

Если коллектор угрожает, он нарушает законодательство. Кроме того, если коллектор угрожает принудительно взыскать долг, то он вводит человека в заблуждение. Ведь только органы Государственной исполнительной службы и частные исполнители имеют законодательные основания принудительно взыскивать задолженность. Коллекторские компании имеют право лишь информировать должника или поручителя по кредиту о наличии долга, добавили в НБУ.

В НБУ советуют узнать название коллекторской компании, представители которой звонят. "Если кредит никоим образом вас не касается, стоит объяснить ситуацию и попросить прекратить звонки", - отметили в НБУ и добавили, что также можно пожаловаться в центробанк.

"Если коллекторы угрожают, нужно обязательно обратиться к правоохранительным органам", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял новые требования к раскрытию банками информации о потребительских кредитах и депозитах в рекламе.

Как сообщало РБК-Украина, кредитный договор онлайн с использованием одноразового пароля является равноценным обычному бумажному. По закону однотипный пароль имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись или квалифицированная электронная подпись.