Глава Минюста пока не собирается в отставку

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что пока не збиарається в отставку со своей должности. Об этом он заявил в эфире Свобода слова на ICTV, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что напишет заявление только после того, как его об этом попросит руководство государства.

"Не дождутся. Не пишу я заявление, и не писал, и в ближайшее время не планирую. Если, конечно, меня не попросит руководство государства.Здесь не буду сдерживать себя. Пока не просило, поэтому планов нет", - сказал Малюська.

Как известно, 11 декабря Малюська заявил, что может покинуть свою работу, потому что его не устраивает зарплата в 29 тыс. гривен в месяц.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава МВД Арсен Аваков находится на посту на испытательном сроке до конца года.

Аваков говорил, что не собирается уходить в отставку за дело об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк. Он отметил, что уйдет в отставку, если почувствует, что не приносит пользу, или обнаружит, что "его принципы не совпадают с тем, что происходит".