Глава Мін'юста поки не збирається у відставку

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що поки не збиарається у відставку зі своєї посади. Про це він заявив в ефірі Свобода слова на ICTV, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що напише заяву тільки після того, як його про це попросить керівництво держави.

"Не дочекаються. Не пишу я заяву, і не писав, і найближчим часом не планую. Якщо, звичайно, мене не попросить керівництво держави.Тут не буду стримувати себе. Поки що не просило, тому планів немає", - сказав Малюська.

Як відомо, 11 грудня Малюська заявив, що може покинути свою роботу, бо його не влаштовує зарплата у 29 тис. гривень в місяць.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що глава МВС Арсен Аваков перебуває на посаді на випробувальному терміні до кінця року.

Сам Аваков говорив, що не збирається йти у відставку через справу про вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк. Він зазначив, що піде у відставку, коли відчує, що не приносить користь, або виявить, що "його принципи не збігаються з тим, що відбувається".