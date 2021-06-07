Глава Минюста назвал риски закона об олигархах и основания для внесения в реестр

"Существует практика начала ХХ века, где с помощью чрезвычайно жестких антитрастовых законов и политического давления олигархов удалось отстранить от политики", - сказал министр.

Он отметил, что в последнее время ситуация в мире изменилась и особенно в Украине. "Современный опыт оттягивания олигархов от схватки вокруг политики происходил только с помощью силовиков. Мы этого допустить не можем. Соответственно, этот закон является достаточно оригинальным, считайте это украинским изобретением, посмотрим, как он сработает или не сработает", - добавил Малюська.

Среди рисков закона об олигархах министр отметил возможность финансовых воротил уйти от его прямого действия. "Главный риск это то, что олигархи на каком-то этапе попытаются переписать свои активы на подставных лиц", - подчеркнул Малюська.

Он также заявил, что в законопроекте прописаны механизмы, которые должны предотвратить возможное блокирование работы закона после его принятия. Министр отметил, что в список олигархов могут попасть лица, которые соответствуют трем из четырех показателей:

влияние на СМИ;

участие в политической жизни страны;

монопольное положение на рынке;

владение большим состоянием, превышающее 2 млрд гривен.

По мнению Малюськи, закон об олигархах вступит в силу зимой. "К этому времени олигархи могут добровольно избавиться от тех или иных признаков олигархов - например, передать медиа независимым владельцам и после этого спокойно работать дальше, не вмешиваясь в политику", - уточнил министр юстиции.