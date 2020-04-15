Пожары в Чернобыльской зоне: полиция подозревает двух человек в поджоге

Фото: пожар в зоне отчуждения (dsns.gov.ua)

Подозреваемые не задержаны

Полиция Киевской области вручила двум людям подозрения в причастности к поджогам в Чернобыльской зоне отчуждения, где пожары тушили 10 дней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на hromadske.

По словам спикера министерства внутренних дел Артема Шевченко, подозреваемых не задерживали.

"Двум лицам сообщили о подозрении в том, что они причастны к поджогам в зоне отчуждения, по мнению следствия могло вызвать такие масштабные пожары. Следствие продолжается. Они не задержаны", - сказал Шевченко.

Один из подозреваемых - местный житель села Раговка на границе Житомирской и Киевской областей. По словам пресс-секретаря, полиция продолжает искать и других возможных причастных. Шевченко отметил, что пока есть предположение, что в зоне отчуждения могла действовать группа лиц.

"Есть несколько признаков, что могли быть другие лица, которые проникли в зону отчуждения. Полицией изучаются причины таких масштабных пожаров и не единичных очагов возгорания. Этот пожар был необычен тем, что было несколько очагов во многих местах. Пока это предположение, что могла действовать группа лиц", - подчеркнул спикер.

Кроме того, подозреваемые объясняют, что они поджигали нечаянно, по бытовым причинам.

Ранее сообщалось, что в результате масштабного пожара в Чернобыльской зоне, который тушили десять дней, сгорели 30% туристических объектов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за продолжающегося пожара в Чернобыльской зоне угрозы для атомной электростанции нет.