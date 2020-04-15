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Глава Мін'юсту не відкидає відповідальність за пожежі в Чорнобильській зоні за новим законом

Новини » Суспільство     15.04.2020 - 09:37
Глава Мін'юсту не відкидає відповідальність за пожежі в Чорнобильській зоні за новим законом
Фото: Денис Малюська (twitter.com minjust_gov_ua)

Новий закон передбачає відповідальність за суттєве забруднення повітря

Міністр юстиції Денис Малюська вважає за можливе притягнення до відповідальності за пожежі в Чорнобильській зоні за новим законом, спрямованого на захист навколишнього середовища. Про це Малюська заявив в ефірі "Сніданку з 1+1".

За його словами, відповідальність згідно з даним законопроектом передбачається суттєве забруднення повітря.

"Ця стаття передбачає дійсно великий шкоду, заподіяну промисловим об'єктом, але це може статися в результаті пожежі на небезпечному об'єкті. Навіть якщо ми зараз подивимося на ситуацію з Чорнобилем, потенційна відповідальність можлива, але потрібно аналізувати стан повітря. Від сигарети стан повітря на тривалий час не зміниться. Це визначати експертизи", - сказав Малюська.

Нагадаємо, 13 квітня на позачерговому засіданні Верховна рада схвалила законопроект №2339, що підсилює відповідальність за забруднення повітря і спалювання сухої трави.

Раніше РБК-Україна писало, що поліція Київської області вручила двом людям підозри в причетності до підпалів у Чорнобильській зоні відчуження, де пожежі гасили 10 днів.

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Новини України пожежаЧорнобильДенис Малюська
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