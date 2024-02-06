Глава Мінветеранів подала у відставку та у Верховному суді затримали "крота": новини за 5 лютого

Учора, 5 лютого 2023 року, Юлія Лапутіна вирішила подати у відставку з посади міністра у справах ветеранів України. А у Верховному суді затримали чиновника, який підтримував окупацію країни.

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Міністр у справах ветеранів України подала у відставку

Юлія Лапутіна вирішила подати у відставку з посади міністра у справах ветеранів України. Її заява надійшла до Верховної ради.

"До Верховної ради надійшла заява від Юлії Лапутіної про відставку з посади міністра у справах ветеранів України", - написав спікер Верховної ради України Руслан Стефанчук.

При цьому він зазначив, що заяву Лапутіної розглянуть на найближчому пленарному засіданні Ради.

У Верховному суді виявили "крота", який очікував нового наступу РФ і захоплення Львова

Правоохоронці виявили чиновника з Верховного суду України, який виправдовував агресію РФ і бажав захоплення Львова окупантами.

Служба безпеки зібрала доказову базу на голову одного зі структурних підрозділів Верховного суду України.

Чиновник виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію нашої держави. У спілкуванні зі своїм підлеглим чиновник героїзував найманців російської приватної військової компанії "Вагнера" та підтримував їхню участь у війні проти нашої держави.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру за фактом виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників, вчинених службовою особою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Боррель знайшов спосіб збільшити поставки боєприпасів Україні

Припинення постачання Європейським союзом озброєння іншим країнам є найефективнішим способом збільшити постачання боєприпасів в Україну.

На думку голови дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля, проблема не в тому, що європейська промисловість не здатна виробляти більше боєприпасів, а в тому, що частина продукції експортується до третіх країн.

"Найкращий спосіб продати більше Україні або пожертвувати більше Україні - це спробувати сказати іншим: "Будь ласка, зачекайте, ви не на війні. Ви можете зачекати кілька місяців і перенаправити цю продукцію в Україну". Це політичне рішення, яке мають прийняти країни-члени ЄС", - сказав Боррель.

Він заявив, що намагався донести цю думку колегам-міністрам цими днями і запропонував припинити такий експорт. Проте рішення про це можуть ухвалити лише держави-члени ЄС.

Нідерланди планують передати Україні на шість винищувачів F-16 більше, ніж очікувалося

Нідерланди планують підготувати для України ще шість додаткових винищувачів F-16. Загалом ЗСУ отримають 24 борти.

"Міністерство оборони Нідерландів готує до постачання Україні ще шість винищувачів F-16", - йдеться в заяві.

Таким чином, Збройні сили України отримають 24 літаки від Нідерландів.

"Перевага України в повітрі має важливе значення для протидії російській агресії", - додала міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Командувач ВМС про Кримський міст: в цьому році його не буде

Командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа вважає, що збудований росіянами Кримський міст не достоїть до кінця 2024 року.

Під час розмови журналіст Дмитро Гордон запитав у Неїжпапи про Кримський міст і про те, що очікувати у ставленні до нього. На це Неїжпапа заявив, що вважає, що до кінця року Кримський міст не вистоїть.

"Я думаю, недовго чекати залишилося. Принаймні цього року точно (його не буде)", - сказав командувач.

Він ствердно відповів на запитання, чи можна вважати Кримський міст потенційно "небіжчиком" і додав, що знає, як це зробити.

Голова МЗС Португалії разом із міністром освіти приїхали до Києва

Міністр закордонних справ Португалії Жоау Гомеш Кравінью та міністр освіти Жоау Кошта приїхали у Київ.

"Глава МЗС і міністр освіти щойно прибули до Києва. На порядку денному дводенного візиту - війна та відновлення України", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою Кравінью заявив, що дуже радий знову бути в Києві.

"Цього разу разом із моїм колегою міністром освіти Жуаном Костою, щоб ще раз заявити про нашу підтримку відновлення України", - заявив він.

Росіяни атакували Херсон з лівобережжя Дніпра, загинули четверо людей

Російські загарбники обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівобережжя Дніпра. Внаслідок атаки загинули четверо людей.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через артилерійський удар травми, несумісні з життям, отримала 66-річна жінка. На момент обстрілу вона перебувала на вулиці.

Своєю чергою, очільник МВС України Ігор Клименко повідомив про загибель чотирьох людей.

"Всього російський обстріл забрав життя 4 місцевих мешканців. Ще одна людина травмована", - заявив він.

Під час обстрілу "пекарні" у Лисичанську ліквідовано "міністра ЛНР"

Під час обстрілу "пекарні" у тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області було ліквідовано "міністра НС" так званої "ЛНР" Олексій Потелещенко. Він перейшов на бік бойовиків у 2014 році.

Як пишуть російські Telegram-канали, до 2014 року Потелещенко працював на керівних посадах у ДСНС України, зокрема у Луганській області. Але у 2014 році перейшов на бік бойовиків так званої "ЛНР".

За їхніми даними, спочатку він працював у так званій "народній міліції ЛНР", а пізніше в "МНС ЛНР". Був призначений так званим "міністром надзвичайних ситуацій ЛНР" у вересні 2023 року. За даними "РИА Новости", під час обстрілу тимчасово окупованого Лисичанська 3 лютого було ліквідовані і два так званих "депутата ЛНР" - Артем Тростянський та Іван Жушма.

Британська розвідка назвала джерела коштів для збільшення військових витрат Росії

Запланований цільовий показник доходів Росії на 2024 рік навряд чи буде досягнутий, як передбачено бюджетним планом. Цілком можливо, що уряду доведеться розглянути інші заходи політики для фінансування запланованих витрат.

Як зазначається у зведенні британської розвідки, російський уряд має амбітні плани щодо збільшення витрат на 26% у 2024 році. Це ґрунтується на оптимістичних очікуваннях збільшення доходів на 22%, при цьому доходи від нафти та газу, як очікується, збільшаться майже на 25%.

Проте за даними британської розвідки, уряду РФ доведеться скоротити свої відрахування до Фонду національного добробуту та збільшити внутрішні податки та борг для фінансування запланованих витрат.

"Така політика майже напевно негативно вплине на економіку в середньостроковій та довгостроковій перспективі, підтримуючи інфляційний тиск або обмежуючи майбутнє економічне зростання. Фонд національного добробуту нібито призначений для довгострокового економічного добробуту російського народу, але він все частіше використовується для фінансування вторгнення в Україну, при цьому вартість його активів впала на 10% у 2023 році", - зазначають у Міноборони Британії.