Міністр у справах ветеранів України подала у відставку
Юлія Лапутіна вирішила подати у відставку з посади міністра у справах ветеранів України. Її заява надійшла до Верховної ради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Верховної ради Руслана Стефанчука у Facebook.
"До Верховної ради надійшла заява від Юлії Лапутіної про відставку з посади міністра у справах ветеранів України", - написав Стефанчук.
Фото: заява Лапутіної (facebook.com/stefanchuk.official)
При цьому він зазначив, що заяву Лапутіної розглянуть на найближчому пленарному засіданні Ради.
Що відомо про Лапутіну
Варто зауважити, що Лапутіна народилася 1967 року в Києві. Вона здобула психологічну та педагогічну освіту.
З 1992 року вона розпочала службу в Службі безпеки України, була оперуповноваженою підрозділом контррозвідки.
Пізніше служила старшим офіцером у Центрі спеціальних операцій "А" СБУ.
Лапутіна допомагала обороняти Україну після початку російського вторгнення у 2014 році. Займалася розвідкою і не лише.
25 березня 2020 року отримала звання генерал-майора та стала другою жінкою-генералом в історії незалежної України.
Вже 18 грудня 2020 року її призначили міністром у справах ветеранів України.
Нагадаємо, у листопаді минулого року Верховна рада відправила у відставку міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.
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