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Міністр у справах ветеранів України подала у відставку

Київ, Понеділок 05 лютого 2024 17:50
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Міністр у справах ветеранів України подала у відставку Фото: Юлія Лапутіна, міністр у справах ветеранів України (kmu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Юлія Лапутіна вирішила подати у відставку з посади міністра у справах ветеранів України. Її заява надійшла до Верховної ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Верховної ради Руслана Стефанчука у Facebook.

"До Верховної ради надійшла заява від Юлії Лапутіної про відставку з посади міністра у справах ветеранів України", - написав Стефанчук.

Міністр у справах ветеранів України подала у відставкуФото: заява Лапутіної (facebook.com/stefanchuk.official)

При цьому він зазначив, що заяву Лапутіної розглянуть на найближчому пленарному засіданні Ради.

Що відомо про Лапутіну

Варто зауважити, що Лапутіна народилася 1967 року в Києві. Вона здобула психологічну та педагогічну освіту.

З 1992 року вона розпочала службу в Службі безпеки України, була оперуповноваженою підрозділом контррозвідки.

Пізніше служила старшим офіцером у Центрі спеціальних операцій "А" СБУ.

Лапутіна допомагала обороняти Україну після початку російського вторгнення у 2014 році. Займалася розвідкою і не лише.

25 березня 2020 року отримала звання генерал-майора та стала другою жінкою-генералом в історії незалежної України.

Вже 18 грудня 2020 року її призначили міністром у справах ветеранів України.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Верховна рада відправила у відставку міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.

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