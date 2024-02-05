Британська розвідка назвала джерела коштів для збільшення військових витрат Росії

Запланований цільовий показник доходів Росії на 2024 рік навряд чи буде досягнутий, як передбачено бюджетним планом. Цілком можливо, що уряду доведеться розглянути інші заходи політики для фінансування запланованих витрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, російський уряд має амбітні плани щодо збільшення витрат на 26% у 2024 році. Це ґрунтується на оптимістичних очікуваннях збільшення доходів на 22%, при цьому доходи від нафти та газу, як очікується, збільшаться майже на 25%.

Проте за даними британської розвідки, уряду РФ доведеться скоротити свої відрахування до Фонду національного добробуту та збільшити внутрішні податки та борг для фінансування запланованих витрат.

"Така політика майже напевно негативно вплине на економіку в середньостроковій та довгостроковій перспективі, підтримуючи інфляційний тиск або обмежуючи майбутнє економічне зростання. Фонд національного добробуту нібито призначений для довгострокового економічного добробуту російського народу, але він все частіше використовується для фінансування вторгнення в Україну". вартість його активів впаде на 10% у 2023 році", - зазначають у Міноборони Британії.

Рекордний військовий бюджет

Нагадаємо, 2023 року Москва витратила на військові цілі понад 100 млрд доларів, або майже третину своїх загальних витрат.

У 2024 році російська влада має намір направити майже третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу.

За рік за статтею "національна оборона" витратять 10,775 трлн рублів (121 млрд доларів за поточним курсом ЦБ РФ) - на 70% більше, ніж у 2023 році. Ще 3,338 трлн рублів, згідно із законом про бюджет, уряд витратить за статтею "національна безпека", куди зашиті бюджети МВС, Росгвардії, спецслужб та системи ФСИН. Таким чином, сумарно на силові структури буде витрачено майже 40% бюджету.