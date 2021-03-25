Глава Міноборони Таран задекларував понад 2 млн гривень доходів за 2020 рік
Міністр оборони України Андрій Таран зазначив 2 001 059 гривень доходів в е-декларації про майно і доходи за 2020 рік. Його заробітна плата склала 688 779 грн.
Про це свідчить декларація міністра, опублікована на сайті Нацагентства з питань запобігання корупції.
При цьому пенсія глави МОУ становить 210 507 грн, матеріальна допомога - 21 688 грн, а дохід від відчуження нерухомого майна - 1 080 000 грн.
Міністр також вказав 49 тисяч грн і 11 тисяч євро готівки. Також 142 293 тисячі гривень знаходяться на банківських рахунках Тарана.
У власності голови Міноборони знаходиться квартира (100,5 кв. м) у Києві.
У його дружини у власності вказана земельна ділянка (1,012 кв. м) у с. Дмитрівка Київської області.
Згідно з декларацією, Таран володіє автомобілем Buick LaCrosse 2013 року випуску, а його дружина - Infinity G35 2007 року випуску.
Нагадаємо, в 2019 році дані декларації говорили, що чиновник (на той момент ще претендент на посаду міністра) володіє квартирою у Києві і двома земельними ділянками в Київській області. Площа кожної з них перевищувала гектар.
Зазначалося, що в його власності також знаходяться авто Buick LaCrosse, а у дружини - Infiniti G35 і Mercedes-Benz А-класу. За 2019 рік Таран заробив понад 300 тис. гривень, отримав понад 180 тис. гривень пенсії та 10 тис. гривень матеріальної допомоги.
Як писало РБК-Україна, 4 березня 2020 року Верховна рада призначила новим міністром оборони генерала-лейтенанта Збройних сил України у відставці Андрія Тарана.