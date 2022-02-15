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Глава Минобороны США и генсек НАТО обсудили сдерживание России

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Вашингтон, Вторник 15 февраля 2022 10:30
Глава Минобороны США и генсек НАТО обсудили сдерживание России Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом относительно российской угрозы. Они обсудили недавние дипломатические контакты с Россией и необходимость деэскалации с российской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление представителя Пентагона Джона Кирби.

Остин и Столтенберг также обсудили важность поддержки сдерживания и укрепления обороны. Они также отметили, что действия России могут привести к противоположному от задуманного результату - укреплению сплоченности НАТО для сдерживания и защиты от агрессии вдоль восточного фланга НАТО, заявил Кирби.

Глава Пентагона и генсек НАТО сосредоточили внимание на подготовке встречи министров обороны стран НАТО и продолжении адаптации альянса в военной сфере, которая состоится на этой неделе.

Напомним, США готовы помогать Украине и после возможного российского вторжения.

Отметим, командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал об обстановке на Донбассе.

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