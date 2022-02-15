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Голова Міноборони США та генсек НАТО обговорили стримування Росії

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Вашингтон, Вівторок 15 лютого 2022 10:30
Голова Міноборони США та генсек НАТО обговорили стримування Росії Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр оборони США Ллойд Остін провів переговори з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом щодо російської загрози. Вони обговорили нещодавні дипломатичні контакти з Росією та необхідність деескалації з російської сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву речника Пентагону Джона Кірбі.

Остін та Столтенберг також обговорили важливість підтримки стримування та зміцнення оборони. Вони також наголосили, що дії Росії можуть призвести до протилежного від задуманого результату - зміцнення згуртованості НАТО для стримування та захисту від агресії вздовж східного флангу НАТО, заявив Кірбі.

Глава Пентагону та генсек НАТО зосередили увагу на підготовці зустрічі міністрів оборони країн НАТО і продовженні адаптації альянсу у військовій сфері, що відбудеться цього тижня.

Нагадаємо, США готові допомагати Україні і після можливого російського вторгнення.

Зазначимо, командувач Об'єднаними силами генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів про обстановку на Донбасі.

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