Голова Міноборони США та генсек НАТО обговорили стримування Росії

Міністр оборони США Ллойд Остін провів переговори з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом щодо російської загрози. Вони обговорили нещодавні дипломатичні контакти з Росією та необхідність деескалації з російської сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву речника Пентагону Джона Кірбі.

Остін та Столтенберг також обговорили важливість підтримки стримування та зміцнення оборони. Вони також наголосили, що дії Росії можуть призвести до протилежного від задуманого результату - зміцнення згуртованості НАТО для стримування та захисту від агресії вздовж східного флангу НАТО, заявив Кірбі.

Глава Пентагону та генсек НАТО зосередили увагу на підготовці зустрічі міністрів оборони країн НАТО і продовженні адаптації альянсу у військовій сфері, що відбудеться цього тижня.