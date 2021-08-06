Глава Минобороны России ответил Зеленскому на слова о Крыме

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на слова о Крыме. Он ответил одесским анекдотом о неработающем фонтане.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

По его словам, Крым якобы российский. Отметим, что в 2014 году Россия оккупировала полуостров. "Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: "А здесь бил фонтан?" На что одессит ему отвечает: "Почему бил? Он бил, есть и будет", - сказал Шойгу.