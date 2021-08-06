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Глава Минобороны России ответил Зеленскому на слова о Крыме

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Москва, Пятница 06 августа 2021 10:41
Глава Минобороны России ответил Зеленскому на слова о Крыме Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на слова о Крыме. Он ответил одесским анекдотом о неработающем фонтане.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

По его словам, Крым якобы российский. Отметим, что в 2014 году Россия оккупировала полуостров.

"Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: "А здесь бил фонтан?" На что одессит ему отвечает: "Почему бил? Он бил, есть и будет", - сказал Шойгу.

Напомним, Зеленский назвал полуостров украинской землей и пообещал, что Крым никогда не будет "российской территорией".

Кроме того, президент Украины обратился к жителям оккупированной части Донецкой и Луганской областей, которые считают себя россиянами. Он призвал их ехать искать себе место в России.

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Владимир Зеленский Сергей Шойгу Крым
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