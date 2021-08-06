Глава Минобороны России ответил Зеленскому на слова о Крыме
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на слова о Крыме. Он ответил одесским анекдотом о неработающем фонтане.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.
По его словам, Крым якобы российский. Отметим, что в 2014 году Россия оккупировала полуостров.
"Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: "А здесь бил фонтан?" На что одессит ему отвечает: "Почему бил? Он бил, есть и будет", - сказал Шойгу.
Напомним, Зеленский назвал полуостров украинской землей и пообещал, что Крым никогда не будет "российской территорией".
Кроме того, президент Украины обратился к жителям оккупированной части Донецкой и Луганской областей, которые считают себя россиянами. Он призвал их ехать искать себе место в России.