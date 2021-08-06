Голова Міноборони Росії відповів Зеленському на слова про Крим

Голова Міністерства оборони Росії Сергій Шойгу відповів президенту України Володимиру Зеленському на слова про Крим. Він відповів одеським анекдотом про непрацюючий фонтан.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

За його словами, Крим нібито російський. Зазначимо, що в 2014 році Росія окупувала півострів. "Знаєте, є старий одеський анекдот, коли приїжджий запитує на Соборці про непрацюючий фонтан: "А тут бив фонтан?" На що одесит йому відповідає: "Чому бив? Він бив, є і буде", - сказав Шойгу.