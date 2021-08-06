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Голова Міноборони Росії відповів Зеленському на слова про Крим

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Москва, П'ятниця 06 серпня 2021 10:41
Голова Міноборони Росії відповів Зеленському на слова про Крим Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова Міністерства оборони Росії Сергій Шойгу відповів президенту України Володимиру Зеленському на слова про Крим. Він відповів одеським анекдотом про непрацюючий фонтан.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

За його словами, Крим нібито російський. Зазначимо, що в 2014 році Росія окупувала півострів.

"Знаєте, є старий одеський анекдот, коли приїжджий запитує на Соборці про непрацюючий фонтан: "А тут бив фонтан?" На що одесит йому відповідає: "Чому бив? Він бив, є і буде", - сказав Шойгу.

Нагадаємо, Зеленський назвав півострів українською землею і пообіцяв, що Крим ніколи не буде "російською територією".

Крім того, президент України звернувся до жителів окупованої частини Донецької та Луганської областей, які вважають себе росіянами. Він закликав їх їхати шукати собі місце в Росії.

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