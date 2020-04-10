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Глава Минобороны отменил приказ о реформе сил обороны

Новости » Общество     10.04.2020 - 10:17
Глава Минобороны отменил приказ о реформе сил обороны
Фото: Андрей Таран (mil.gov.ua)

Основные задачи приказа Полторака не были актуальными на сегодня

Глава Минобороны Андрей Таран отменил приказ о трансформации объединенного руководства силами обороны и военного управления в Вооруженных силах Украины, который был выдан его предшественником Степаном Полтораком. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как сообщается, Таран подписал приказ №106, после чего приказ Полторака №141 был признан как "реализованный", и, соответственно, такой, что потерял силу 31 марта.

Как отмечается, в комитете реформ Минобороны и ВСУ, для реализации указов президента, необходимо внести изменения в более чем 15 законов, а также принять около 20 актов Кабмина, но Таран свою позицию по ключевым вопросам реформирования сил обороны еще не представил.

Напомним, министр обороны США Марк Эспер во время телефонного разговора с министром обороны Украины Андреем Тараном подтвердил поддержку США в наращивании потенциала вооруженных сил Украины.

Также министр обороны Андрей Таран заявил, что несмотря на карантин в Украине военнослужащие-срочники будут уволены в запас своевременно.

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