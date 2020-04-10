ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Глава Міноборони скасував наказ про реформу сил оборони

Новини » Суспільство     10.04.2020 - 10:17
Глава Міноборони скасував наказ про реформу сил оборони
Фото: Андрій Таран (mil.gov.ua)

Основні завдання наказу Полторака не були актуальними на сьогодні

Глава Міноборони Андрій Таран скасував наказ про трансформацію об'єднаного керівництва силами оборони і військового управління в Збройних силах України, який був виданий його попередником Степаном Полтораком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Міністерства оборони України.

Як повідомляється, Таран підписав наказ №106, після чого наказ Полторака №141 був визнаним як "реалізований", і, відповідно такий, що втратив чинність, 31 березня.

Як зазначається, в комітеті реформ Міноборони і ЗСУ, для реалізації указів президента, необхідно внести зміни до більш ніж 15 законів, а також прийняти близько 20 актів Кабміну, але Таран свою позицію з ключових питань реформування сил оборони ще не представив.

Нагадаємо, міністр оборони США Марк Еспер під час телефонної розмови з міністром оборони України Андрієм Тараном підтвердив підтримку США у нарощуванні потенціалу збройних сил України.

Також міністр оборони Андрій Таран заявив, що незважаючи на карантин в Україні військовослужбовці-строковики будуть звільнені в запас вчасно.

Медзаклади для військових готові приймати хворих коронавірусом В Україні перенесли багатонаціональні військові навчання
Новини України Министерство обороны РФреформинаказ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся