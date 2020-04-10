Глава Міноборони скасував наказ про реформу сил оборони

Фото: Андрій Таран (mil.gov.ua)

Основні завдання наказу Полторака не були актуальними на сьогодні

Глава Міноборони Андрій Таран скасував наказ про трансформацію об'єднаного керівництва силами оборони і військового управління в Збройних силах України, який був виданий його попередником Степаном Полтораком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Міністерства оборони України.

Як повідомляється, Таран підписав наказ №106, після чого наказ Полторака №141 був визнаним як "реалізований", і, відповідно такий, що втратив чинність, 31 березня.

Як зазначається, в комітеті реформ Міноборони і ЗСУ, для реалізації указів президента, необхідно внести зміни до більш ніж 15 законів, а також прийняти близько 20 актів Кабміну, але Таран свою позицію з ключових питань реформування сил оборони ще не представив.

Нагадаємо, міністр оборони США Марк Еспер під час телефонної розмови з міністром оборони України Андрієм Тараном підтвердив підтримку США у нарощуванні потенціалу збройних сил України.

Також міністр оборони Андрій Таран заявив, що незважаючи на карантин в Україні військовослужбовці-строковики будуть звільнені в запас вчасно.