UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Глава Минобороны Британии заявил об угрозе возвращения "Аль-Каиды"

Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве обороны Британии заявили об угрозе возвращения "Аль-Каиды". Возможность их возвращения появилась после вывода американских войск из Афганистана.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса в эфире Sky News.

"Я точно испытываю обеспокоенность тем, что несостоявшиеся государства являются благодатной почвой для таких людей. "Аль-Каида", вероятно, вернется", - сказал глава британского военного ведомства.

Телекомпания CNN со ссылкой на источники в Минобороны США информировала в четверг, что американские военные опасаются восстановления в Афганистане позиций "Аль-Каиды".

Вывод американских войск из страны создаст вакуум, который, вероятно, предоставит "Аль-Каиде" и другим террористическим группировкам возможность реорганизации.

Напомним, Великобритания направит 600 военных в Афганистан для эвакуации своих граждан.

Отметим, украинцев призвали немедленно выехать из Афганистана на фоне наступления "Талибана".

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияАль-Каида