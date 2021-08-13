Глава Минобороны Британии заявил об угрозе возвращения "Аль-Каиды"

В Министерстве обороны Британии заявили об угрозе возвращения "Аль-Каиды". Возможность их возвращения появилась после вывода американских войск из Афганистана.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на слова главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса в эфире Sky News .

"Я точно испытываю обеспокоенность тем, что несостоявшиеся государства являются благодатной почвой для таких людей. "Аль-Каида", вероятно, вернется", - сказал глава британского военного ведомства.

Телекомпания CNN со ссылкой на источники в Минобороны США информировала в четверг, что американские военные опасаются восстановления в Афганистане позиций "Аль-Каиды".

Вывод американских войск из страны создаст вакуум, который, вероятно, предоставит "Аль-Каиде" и другим террористическим группировкам возможность реорганизации.