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Голова Міноборони Британії заявив про загрозу повернення "Аль-Каїди"

Автор: Анастасія Рокитна

У Міністерстві оборони Британії заявили про загрозу повернення "Аль-Каїди". Можливість їх повернення з'явилася після виведення американських військ з Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова голови Міноборони Великобританії Бена Уоллеса в ефірі Sky News.

"Я точно відчуваю стурбованість тим, що держави, які не відбулись, є благодатним грунтом для таких людей. "Аль-Каїда", ймовірно, повернеться", - сказав голова британського військового відомства.

Телекомпанія CNN з посиланням на джерела в Міноборони США інформувала в четвер, що американські військові побоюються відновлення в Афганістані позицій "Аль-Каїди".

Виведення американських військ з країни створить вакуум, який, ймовірно, надасть "Аль-Каїді" та іншим терористичним угрупованням можливість реорганізації.

Нагадаємо, Великобританія направить 600 військових до Афганістану для евакуації своїх громадян.

Зазначимо, українців закликали негайно виїхати з Афганістану на тлі наступу "Талібану".

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ВеликобританіяАль-Каїда