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Глава Минобороны Британии поедет в Германию на переговоры по Украине: названа цель

Фото: министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетит Германию. Во время визита он намерен обсудить долгосрочное финансирование Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Великобритании.

"Поддержка Украины продолжается здесь и сейчас. Министр обороны Бен Уоллес на этой неделе отправится в Германию, чтобы обсудить долгосрочное международное финансирование для Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, что Украина за последний месяц получила рекордный объем международной помощи. Финансирование государственного бюджета Украины за счет внешних источников в августе 2022 года составило 4,69 млрд долларов.

Добавим, вчера стало известно, что Европейская комиссия предоставит Украине бюджетную поддержку на 500 млн евро.

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