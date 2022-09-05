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ЕС выделит Украине 500 млн евро помощи

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Украина, Понедельник 05 сентября 2022 14:14
ЕС выделит Украине 500 млн евро помощи Фото: ЕС предоставит Украине 500 млн евро (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Александр Белоус

Европейская комиссия предоставит Украине бюджетную поддержку на 500 млн евро. Средства пойдут на жилье для беженцев и на поддержку фермеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Средства имеют целевое назначение и пойдут на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, а также на поддержку малых фермеров, чтобы они смогли продолжать и развивать свое дело", - отметил он.

Шмыгаль сообщил, что всего было подписано пять соглашений, которые приближают нашу страну к вступлению в Евросоюз и способствуют устойчивости нашего государства в войне против российского агрессора".

Соглашение об участии Украины в программе ЕС "Цифровая Европа" (2021-2027)

Это часть цифрового безвиза с ЕС. Программа "Цифровая Европа" имеет бюджет в 7,5 млрд евро для развития проектов по пяти направлениям: суперкомпьютер, искусственный интеллект, кибербезопасность, цифровые навыки, обеспечение широкого использования цифровых технологий в экономике и обществе, сообщил премьер.

Соглашение об участии Украины в программе ЕС для сотрудничества в таможенной сфере

Как отметил Шмыгаль, с 1 октября заработает таможенный безвиз с ЕС. После подписания сегодняшнего соглашения Украина присоединится к программе сотрудничества в таможенной сфере с бюджетом почти 1 млрд евро. Это позволит повысить квалификацию наших таможенников, участвовать в разработке и использовании европейских электронных систем.

Соглашение об участии Украины в программе ЕС по сотрудничеству в налоговой сфере Fiscalis

Теперь Государственная налоговая служба Украины сможет обмениваться информацией с коллегами из ЕС. Появляется возможность использования современных европейских ИТ-систем в области налогообложения, сообщил Шмыгаль.

Соглашение, благодаря которому Еврокомиссия увеличивает бюджет на гранты для Украины на 122 млн евро

Это позволит обеспечить финансирование приоритетных для Украины проектов и ускорить их получение благодаря тому, что гранты могут предоставляться напрямую органам государственной власти, местного самоуправления и общественным организациям, добавил премьер

Напомним, Украина за последний месяц получила рекордный объем международной помощи. Финансирование государственного бюджета Украины за счет внешних источников в августе 2022 года составило 4,69 млрд долларов.

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