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Глава Міноборони Британії поїде у Німеччину на переговори щодо України: названа ціль

Фото: міністр оборони Великобританії Бен Воллес (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес відвідає Німеччину. Під час візиту він має намір обговорити довгострокове фінансування України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Великобританії.

"Підтримка України продовжується тут і зараз. Міністр оборони Бен Воллес цього тижня вирушить до Німеччини, щоб обговорити довгострокове міжнародне фінансування для України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Україна за останній місяць отримала рекордний обсяг міжнародної допомоги. Фінансування державного бюджету України за рахунок зовнішніх джерел у серпні 2022 року становило 4,69 млрд доларів.

Додамо, вчора стало відомо, що Європейська комісія надасть Україні бюджетну підтримку на 500 млн євро.

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