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Глава Міноборони Німеччини про взяття Лимана: великий успіх, але не поворотний момент у війні

Фото: Крістіне Ламбрехт, голова Міноборони Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Взяття під контроль Лимана (Донецька область) є великим успіхом для бійців ЗСУ, але це поки що не поворотний момент у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт в інтерв'ю ARD.

"Це великий успіх, але це не поворотний момент. І саме тому так важливо навчати українських солдатів - у тому числі і для майбутнього. На жаль, нам доводиться зважати на те, що ця війна триватиме тижні і місяці", - заявила Ламбрехт.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Лиман був повністю зачищений від російських окупантів.

Також ми писали, що Ламбрехт у суботу, 1 жовтня, вперше від початку повномасштабної війни відвідала Україну. У ході свого візиту вона зустрілася з головою Міноборони України Олексієм Резніковим.

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