Глава Минобороны Германии о взятии Лимана: большой успех, но не поворотный момент в войне

Взятие под контроль Лимана (Донецкая область) является большим успехом для бойцов ВСУ, но это пока еще не поворотный момент в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Кристине Ламбрехт в интервью ARD .

"Это большой успех, но это не поворотный момент. И именно поэтому так важно обучать украинских солдат - в том числе и для будущего. К сожалению, нам приходится считаться с тем, что эта война будет продолжаться недели и месяцы", - заявила Ламбрехт.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Лиман был полностью зачищен от российских оккупантов.

Также мы писали, что Ламбрехт в субботу, 1 октября, впервые с начала полномасштабной войны посетила Украину. В ходе своего визита она встретилась с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.

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