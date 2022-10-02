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Глава Минобороны Германии о взятии Лимана: большой успех, но не поворотный момент в войне

Фото: Кристине Ламбрехт, глава Минобороны Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Взятие под контроль Лимана (Донецкая область) является большим успехом для бойцов ВСУ, но это пока еще не поворотный момент в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Кристине Ламбрехт в интервью ARD.

"Это большой успех, но это не поворотный момент. И именно поэтому так важно обучать украинских солдат - в том числе и для будущего. К сожалению, нам приходится считаться с тем, что эта война будет продолжаться недели и месяцы", - заявила Ламбрехт.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Лиман был полностью зачищен от российских оккупантов.

Также мы писали, что Ламбрехт в субботу, 1 октября, впервые с начала полномасштабной войны посетила Украину. В ходе своего визита она встретилась с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.

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