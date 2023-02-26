Голова Міноборони Німеччини впевнений, що Україна може отримати два батальйони Leopard 2

За його словами, він цілком упевнений, що для формування Україною другого батальйону можливе використання танків Leopard 2A6, які обіцяла передати Німеччина.

"Так, таке можливо", - заявив він, коментуючи можливість передачі Україні 62 танків.

При цьому Пісторіус скептично поставився до подальших поставок німецьких танків, тому що доводиться чекати на нові поставки від промисловості.

"Якби я віддав усі танки, я б більше не зміг навчати", - додав він.