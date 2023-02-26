Глава Минобороны Германии уверен, что Украина может получить два батальона Leopard 2

По его словам, он полностью уверен, что для формирования Украиной второго батальона возможно использование танков Leopard 2A6, которые обещала передать Германия.

"Да, такое может быть", - заявил он, комментируя возможность передачи Украине 62 танков.

При этом Писториус скептически отнесся к дальнейшим поставкам немецких танков, потому что приходится ждать последующих поставок от промышленности.

"Если бы я отдал все танки, я бы больше не смог обучать", - добавил он.