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Глава Минобороны Германии уверен, что Украина может получить два батальона Leopard 2

Новина українською →
Воскресенье 26 февраля 2023 15:48
Глава Минобороны Германии уверен, что Украина может получить два батальона Leopard 2 Фото: глава Минобороны Германии уверен, что Украина может получить два батальона Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина, вероятно, сможет сформировать два батальона (62 единицы) немецких танков Leopard 2 после того, как их доставят в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса в интервью Deutschlandfunk.

По его словам, он полностью уверен, что для формирования Украиной второго батальона возможно использование танков Leopard 2A6, которые обещала передать Германия.

"Да, такое может быть", - заявил он, комментируя возможность передачи Украине 62 танков.

При этом Писториус скептически отнесся к дальнейшим поставкам немецких танков, потому что приходится ждать последующих поставок от промышленности.

"Если бы я отдал все танки, я бы больше не смог обучать", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что Германия анонсировала передачу Украине еще четырех танков Leopard 2. Количество обещанной от страны техники возросло до 18 единиц.

Также мы писали, что Польша уже доставила в Украину четыре танка Leopard 2.

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