UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Глава Міноборони Німеччини вирішила подати у відставку, - Bild

Фото: Крістіне Ламбрехт, міністр оборони Німеччини (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вирішила подати у відставку з займаної посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Bild.

Як зазначає Bild, про рішення Ламбрехт подати у відставку розповіли відразу декілька інформованих джерел.

Сама Ламбрехт поки не робила жодних публічних заяв щодо своєї відставки. Німецьке Міноборони наразі також цю тему не коментувало.

повноважену Бундестагу у справах збройних сил

Нагадаємо, на початку грудня минулого року у Німеччині розгорівся скандал через нестачу боєприпасів, зокрема до ЗРК Gepard, які передавали Україні. Тоді міністра Ламбрехт критикували за те, що під час її керівництва ситуація з постачанням до німецької армії лише погіршилася.

Крім того, минулого грудня Міноборони Німеччини відмовилося від пропозиції Польщі передати Україні системи протиповітряної оборони Pariot. Тоді Ламбрехт заявляла, що ці системи призначені для розгортання виключно на території НАТО, проте вже у січні цього року Берлін пообіцяв передати Україні цілу батарею Pariot.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия