Глава Минобороны Германии решила подать в отставку, - Bild

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт решила подать в отставку с занимаемой должности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild .
Как отмечает Bild, о решении Ламбрехт подать в отставку рассказали сразу несколько информированных источников.
Сама Ламбрехт пока не делала никаких публичных заявлений по поводу своей отставки. Немецкое Минобороны пока также эту тему не комментировало.
В то же время, по данным BILD, уже определен вероятный преемник Ламбрехт. Так, возможным следующим министром обороны называют уполномоченную Бундестага по делам вооруженных сил Еву Хёгль.
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