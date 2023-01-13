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Глава Минобороны Германии решила подать в отставку, - Bild

Фото: Кристине Ламбрехт, министр обороны Германии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт решила подать в отставку с занимаемой должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild .

Как отмечает Bild, о решении Ламбрехт подать в отставку рассказали сразу несколько информированных источников.

Сама Ламбрехт пока не делала никаких публичных заявлений по поводу своей отставки. Немецкое Минобороны пока также эту тему не комментировало.

В то же время, по данным BILD, уже определен вероятный преемник Ламбрехт. Так, возможным следующим министром обороны называют уполномоченную Бундестага по делам вооруженных сил Еву Хёгль.

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Германия