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Глава Міноборони Німеччини про ядерні погрози РФ: мене не лякають

Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ядерні погрози РФ його не лякають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD.

Відповідаючи на питання чи лякають міністра російські ядерні погрози, він відповів, що це його не лякає.

"Мене це не особливо лякає. Одне - те, що відбувається всередині, а інше - те, що відбувається у пропаганді", - пояснив Пісторіус.

За його словами, нині ніхто не знає, що робить Путін, проте це жодним чином це не повинно заважати Німеччині разом із її союзниками надавати розумну підтримку Україні.

Нагадаємо, після сьогоднішньої зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським німецький міністр оборони пообіцяв Україні нові зенітки Gepard до кінця лютого.

Крім того, після переговорів з Пісторіусом міністр оборони України Олексій Резніков анонсував багато хороших новин.

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