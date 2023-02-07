Глава Міноборони Німеччини про ядерні погрози РФ: мене не лякають

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ядерні погрози РФ його не лякають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD .

Відповідаючи на питання чи лякають міністра російські ядерні погрози, він відповів, що це його не лякає.

"Мене це не особливо лякає. Одне - те, що відбувається всередині, а інше - те, що відбувається у пропаганді", - пояснив Пісторіус.

За його словами, нині ніхто не знає, що робить Путін, проте це жодним чином це не повинно заважати Німеччині разом із її союзниками надавати розумну підтримку Україні.