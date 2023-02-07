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Глава Минобороны Германии о ядерных угрозах РФ: меня не пугают

Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ядерные угрозы РФ его не пугают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.

Отвечая на вопрос, пугают ли министра российские ядерные угрозы, он ответил, что это его не пугает.

"Меня это не особенно пугает. Одно – то, что происходит внутри, а другое – то, что происходит в пропаганде", – объяснил Писториус.

По его словам, сейчас никто не знает, что делает Путин, однако это никоим образом не должно мешать Германии вместе с ее союзниками оказывать разумную поддержку Украине.

Напомним, после сегодняшней встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским немецкий министр обороны пообещал Украине новые зенитки Gepard до конца февраля.

Кроме того, после переговоров с Писториусом министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал много хороших новостей.

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