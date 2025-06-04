Пісторіус анонсував нові санкції проти Росії: мова йде про дні

Німеччина готується запровадити нові, жорсткіші санкції проти Росії. Для цього Берлін перебуває в тісному контакті з Європейським Союзом, Великою Британією та іншими партнерами.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час брифінгу після засідання "Рамштайн".
"Ми вже кілька разів обговорювали це питання, і, я думаю, мова йде про дні. Очікуються нові, жорсткіші санкції. Але це не залежить особисто від мене - це рішення всього уряду Німеччини", - сказав Пісторіус.
За його словами, Німеччина перебуває в тісному контакті з ЄС, Британією та іншими партнерами щодо подальших санкційних рішень.
Водночас німецький міністр зазначив, що наразі не може надати конкретної інформації щодо деталей цих заходів.
Міністр оборони Британії Джон Гілі додав, що Лондон підтримує продовження тиску на Росію, щоб змісити її сісти за стіл переговорів.
Нагадаємо, 20 травня Європейський Союз затвердив 17-й пакет санкцій проти Росії та вже працює над наступними обмеженнями.
Раніше лідери Франції, Німеччини, Великої Британії та інших європейських країн заявили про готовність посилити тиск на Москву, якщо вона не припинить вогонь або не зробить кроків до мирного врегулювання.
Президент США Дональд Трамп також заявляв, що розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії. Водночас Вашингтон поки не поспішає з цим, оскільки, за словами держсекретаря Марко Рубіо, санкції можуть змусити РФ вийти з переговорного процесу щодо завершення війни проти України.
Додамо, раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем ініціював законопроєкт, який передбачає "нищівні" санкції проти Росії. Вони, зокрема, передбачають запровадження 500% мит на імпорт з тих країн, які продовжують купувати російські енергоносії - нафту, газ, нафтопродукти та уран.
Також нещодавно міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул виступив за посилення санкційного тиску США на Росію, щоб разом із ЄС змусити Кремль до реальних переговорів з Україною щодо припинення вогню.
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