Пісторіус анонсував нові санкції проти Росії: мова йде про дні

"Ми вже кілька разів обговорювали це питання, і, я думаю, мова йде про дні. Очікуються нові, жорсткіші санкції. Але це не залежить особисто від мене - це рішення всього уряду Німеччини", - сказав Пісторіус.

За його словами, Німеччина перебуває в тісному контакті з ЄС, Британією та іншими партнерами щодо подальших санкційних рішень.

Водночас німецький міністр зазначив, що наразі не може надати конкретної інформації щодо деталей цих заходів.

Міністр оборони Британії Джон Гілі додав, що Лондон підтримує продовження тиску на Росію, щоб змісити її сісти за стіл переговорів.