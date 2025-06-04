Писториус анонсировал новые санкции против России: речь идет о днях

Германия готовится ввести новые, более жесткие санкции против России. Для этого Берлин находится в тесном контакте с Европейским Союзом, Великобританией и другими партнерами.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время брифинга после заседания "Рамштайн".
"Мы уже несколько раз обсуждали этот вопрос, и, я думаю, речь идет о днях. Ожидаются новые, более жесткие санкции. Но это не зависит лично от меня - это решение всего правительства Германии", - сказал Писториус.
По его словам, Германия находится в тесном контакте с ЕС, Британией и другими партнерами относительно дальнейших санкционных решений.
В то же время немецкий министр отметил, что пока не может предоставить конкретной информации о деталях этих мер.
Министр обороны Великобритании Джон Гили добавил, что Лондон поддерживает продолжение давления на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.
Напомним, 20 мая Европейский Союз утвердил 17-й пакет санкций против России и уже работает над следующими ограничениями.
Ранее лидеры Франции, Германии, Великобритании и других европейских стран заявили о готовности усилить давление на Москву, если она не прекратит огонь или не сделает шагов к мирному урегулированию.
Президент США Дональд Трамп также заявлял, что рассматривает возможность введения санкций против России. В то же время Вашингтон пока не спешит с этим, поскольку, по словам госсекретаря Марко Рубио, санкции могут заставить РФ выйти из переговорного процесса по завершению войны против Украины.
Добавим, ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм инициировал законопроект, который предусматривает "сокрушительные" санкции против России. Они, в частности, предусматривают введение 500% пошлин на импорт из тех стран, которые продолжают покупать российские энергоносители - нефть, газ, нефтепродукты и уран.
Также недавно министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефул выступил за усиление санкционного давления США на Россию, чтобы вместе с ЕС заставить Кремль к реальным переговорам с Украиной о прекращении огня.
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