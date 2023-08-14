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Глава Міноборони Китаю цього тижня відвідає Росію та Білорусь

Фото: міністр оборони Китаю Лі Шанфу (mil.ru)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу цього тижня планує відвідати Росію та Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Китаю.

Зазначається, що Лі Шанфу прибуде на запрошення міністра оборони РФ Сергія Шойгу та його білоруського колеги Віктора Хреніна.

Як повідомляється, глава Міноборони Китаю 15 серпня візьме участь у Московській конференції з міжнародної безпеки, де виступить з промовою та зустрінеться з лідерами оборонних відомств Росії та інших країн.

Також у період з 14 по 19 серпня він відвідає Білорусь, де зустрінеться з лідерами країни та начальниками білоруської армії. Зокрема, він відвідає кілька місцевих військових частин.

Позиція Китаю до війни в Україні

Варто зазначити, що Китай від початку повномасштабного вторгнення зайняв нібито нейтральну позицію щодо війни. Він не засудив, але і не підтримав Росію, але посилив спільну з нею торгівлю.

При цьому Китай оприлюднив так званий "мирний план" щодо війни в Україні, проте його розкритикували в Україні, Європі та США.

Також Китай відправив до України свого спеціального представника - Лі Хуея. Він також відвідав ЄС та Росію. Після свого турне Лі Хуей заявив, що Китай та Європа дійшли консенсусу щодо "української кризи".

Окрім того, після візиту до низки країн Лі Хуей заявив, що ані Кремль, ані Київ "не зачиняли двері для діалогу", однак мають багато труднощів, щоб сісти за стіл переговорів.

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