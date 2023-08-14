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Глава Минобороны Китая на этой неделе посетит Россию и Беларусь

Фото: министр обороны Китая Ли Шанфу (mil.ru)
Автор: Татьяна Степанова

Министр обороны Китая Ли Шанфу на этой неделе планирует посетить Россию и Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Китая.

Отмечается, что Ли Шанфу прибудет по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу и его белорусского коллеги Виктора Хренина.

Глава Минобороны Китая 15 августа примет участие в Московской конференции по международной безопасности, где выступит с речью и встретится с лидерами оборонных ведомств России и других стран.

Также в период с 14 по 19 августа он посетит Беларусь, где встретится с лидерами страны и начальниками белорусской армии. В частности, он посетит несколько местных воинских частей.

Позиция Китая до войны в Украине

Следует отметить, что Китай с начала полномасштабного вторжения занял якобы нейтральную позицию по отношению к войне. Он не осудил, но и не поддержал Россию, но усилил совместную с ней торговлю.

При этом Китай обнародовал так называемый "мирный план" о войне в Украине, однако его раскритиковали в Украине, Европе и США.

Также Китай отправил в Украину своего специального представителя - Ли Хуэя. Он также посетил ЕС и Россию. После своего турне Ли Хуэй заявил, что Китай и Европа пришли к консенсусу по поводу "украинского кризиса".

Кроме того, после визита в ряд стран Ли Хуэй заявил, что ни Кремль, ни Киев "не закрывали двери для диалога", однако испытывают много трудностей, чтобы сесть за стол переговоров.

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