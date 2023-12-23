Міністр оборони Італії запропонував знайти політичне вирішення війни в Україні

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що настав час розпочати пошук політичного рішення для припинення війни, спричиненої вторгненням Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA .

"Війна триває вже майже два роки, і я вважаю, що поряд і паралельно з військовою участю і підтримкою України, важливо йти шляхом, який веде до політичного рішення", - заявив Крозетто.

За його словами, те, що існувало до війни, має бути відновлене, а те, що не вдалося зробити за допомогою зброї, має бути зроблено в інший спосіб.

"Те, що не може бути досягнуто військовим шляхом - а до цього часу ми досягли збереження України, яка могла бути знищена, і консолідації кордону, який заблокував російську атаку - може бути досягнуто шляхом відкриття дипломатичного і політичного фронту, щоб спробувати досягти того ж результату за допомогою мирних переговорів", - додав міністр.

Допомога від Італії

Востаннє Італія повідомляла, що готує новий пакет військової допомоги для України в травні. Це постачання озброєння мало стати сьомим за рахунком.

Проте нещодавно міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Італія висловила наміри про передачу Україні восьмого пакета військової допомоги. Тепер країна думає, яке обладнання можна передати Києву.

Після цього стало відомо, що Кабмін Італії ухвалив постанову, яка дозволяє країні надавати військову підтримку Україні до кінця 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.