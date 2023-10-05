Глава Міноборони Італії допускає "спробу діалогу" навесні між Україною та Росією

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що між Україною та Росією може розпочатися якийсь переговорний процес навесні наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву італійського чиновника в ефірі Sky Tg24 .

За словами глави Міноборони Італії, це буде можливим на тлі "вичерпання" наступальних дій з обох боків.

Він висловив "надію", що навесні 2024 року "коли контрнаступ з обох боків буде вичерпаний - можна буде спробувати діалог".

Крозетто також заявив про свої сумніви, що Україна зможе військовим шляхом домогтися відновлення своєї територіальної цілісності, зокрема - деокупувати Крим.

Також він вважає, що взимку можливе суттєве посилення російських повітряних ударів по території України, при цьому холодна пора року може стати перепоною для наземних дій.

Зазначимо, що буквально за день до цього про можливість переговорів між Україною та РФ висловлювався і міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг. При цьому в українському МЗС у відповідь наголосили, що наша держава не сяде за стіл переговорів із країною-агресором.

Переговори між Україною та Росією

Нагадаємо, що ще на початку широкомасштабної військової агресії РФ проти України Київ та Москва проводили кілька раундів переговорів. Але поки що вони "на паузі".

Раніше президент Володимир Зеленський та інші представники влади зазначали, що наша країна не повернеться до столу переговорів, поки РФ не виведе свої війська.

Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прогнозував посилення закликів у світі, аби змусити Україну повернутися до переговорів із Росією.