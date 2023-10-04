В Австрії сподіваються на переговори України та РФ. У Києві різко відповіли

Австрія сподівається, що Україна та Росія сядуть за стіл переговорів. Проте у Києві думають інакше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг. На його думку, мир завжди досягається за столом переговорів, а не на полі бою.

"На мій погляд, краще раніше, ніж пізніше - логіка переговорів повернеться на поле бою", - сказав він.

При цьому представник українського уряду у коментарі Bild наголосив, що Україна не сяде за стіл переговорів з Росією.

"Навіть якщо тиск з боку Брюсселя продовжуватиме зростати, ми не будемо вести переговори", - різко сказав співрозмовник у коментарі німецькому виданню.

За словами джерела в уряді, Україні потрібні успіхи до кінця року, аби показати, що вона здатна виграти війну.

Переговори України та РФ

Варто зазначити, що Україна та Росія проводили декілька раундів переговорів на початку повномасштабного вторгнення. Але наразі вони "на паузі".

Президент Володимир Зеленський та інші представники влада наголошували, що Україна не повернеться за стіл переговорів, поки Москва не виведе свої війська.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба прогнозував посилення закликів у світі, щоб змусити Україну повернутися до переговорів з Росією.