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Буде важка осінь. Кулеба прогнозує посилення "голосів" у світі про переговори з Росією

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Субота 12 серпня 2023 07:08
Буде важка осінь. Кулеба прогнозує посилення "голосів" у світі про переговори з Росією Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Майбутній політичний сезон у світі може виявитися непростим для України в дипломатичному сенсі, оскільки в різних державах звучатимуть заклики щодо нібито необхідності переговорів з РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна з посиланням на його Instagram.

Чиновник у розмові з журналістом Вадимом Карп'яком зазначив, що Україна все одно переможе "на всіх фронтах", проте попередив, що "буде важка осінь".

"Буде дуже важкий політичний сезон, всіх попереджаю", - сказав Кулеба.

Так, міністр прогнозує посилення "голосів" у різних країнах світу "про те, що "проблеми", що потрібні переговори".

"Це не від чиновників звучить, але гучнішають ці голоси. Ми робитимемо все в рамках міжнародного права і кримінального законодавства для того, щоб ці голоси згасали", - наголосив Кулеба.

Також він вважає, що очікується велика кількість важких міжнародних самітів, на яких українській стороні потрібна "кількісна та якісна присутність усього світу, а не лише наших традиційних друзів із Європи та Північної Америки".

Переговори між Україною та РФ

Нагадаємо, що у 2022 році президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, Україна не планує реагувати на "переговорне ниття" росіян, оскільки в цьому немає сенсу.

Для відновлення переговорів Росія повинна:

  • повністю покинути територію України;
  • змінити політичну еліту;
  • визнати воєнні злочини;
  • видати організаторів війни для трибуналу.

Між тим, кілька днів тому ліванське видання L'Orient-Le Jour писало, що президент ОАЕ Мухаммад бін Заїд нібито хоче організувати зустріч Зеленського та Путіна.

На таку інформацію відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який зазначив, що Україна готова вести діалог лише з тими країнами, які поважають статут ООН. Росія не є такою державою.

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Дмитро Кулеба
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